Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области 30 ноября

В Харькове и области 30 ноября прогнозируют туман и переменную облачность. Осадков синоптики не ожидают, однако утром видимость будет ограниченной из-за густого тумана.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября

В четверг, 30 ноября, на Харьковщине установится спокойная, но туманная погода. По прогнозу синоптиков, по области ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ночью и утром регион накроет туман с видимостью 200-500 метров, поэтому на дорогах будет сохраняться повышенная опасность.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 °C до +3 °C, а днем повысится до +3...+8 °C.

В Харькове погодные условия будут подобными — без осадков, но с утренним туманом и видимостью до 500 метров. Ветер — восточный, 5-10 м/с. Температура в городе составит +1...+3 °C ночью и +5...+7 °C днем.

