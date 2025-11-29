Видео
Харьковчанам стоит быть внимательными — какая погода будет завтра

Харьковчанам стоит быть внимательными — какая погода будет завтра

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 17:55
Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области 30 ноября
Туман в Харькове. Фото: Редпост

В Харькове и области 30 ноября прогнозируют туман и переменную облачность. Осадков синоптики не ожидают, однако утром видимость будет ограниченной из-за густого тумана.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября

В четверг, 30 ноября, на Харьковщине установится спокойная, но туманная погода. По прогнозу синоптиков, по области ожидается переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ночью и утром регион накроет туман с видимостью 200-500 метров, поэтому на дорогах будет сохраняться повышенная опасность.

Ветер будет дуть с востока со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 °C до +3 °C, а днем повысится до +3...+8 °C.

В Харькове погодные условия будут подобными — без осадков, но с утренним туманом и видимостью до 500 метров. Ветер — восточный, 5-10 м/с. Температура в городе составит +1...+3 °C ночью и +5...+7 °C днем.

Ранее синоптики предупреждали, в каких регионах ожидаются ли вни в выходные из-за влияния атмосферного фронта.

А также синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима.

