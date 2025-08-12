Відео
Головна Харків Харків’яни не готові до підвищення тарифів — опитування

Харків’яни не готові до підвищення тарифів — опитування

Дата публікації: 12 серпня 2025 07:49
Харків’яни витрачають до 35% доходів на комунальні послуги — опитування
Комунальна платіжка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жителі Харкова розповіли, яку частку своїх доходів змушені спрямовувати на оплату комунальних послуг і як ставляться до можливого підвищення тарифів. У декого з них після витрат на комунальні послуги залишаються мізерні суми на життя.

Про це харків'яни розповіли кореспонденту Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки харків'яни готові витратити на комунальні послуги

За словами одних респондентів, витрати становлять близько 10% від бюджету. Інші зізнаються, що комуналка "з’їдає" чверть доходів, а в окремих випадках — до 35%. Один з учасників опитування навів приклад: за понад 11 років його родина заплатила 112 тисяч гривень.

У літній період середній рахунок харків'ян разом з орендою становить приблизно 4-4,5 тисячі гривень, а взимку зростає до 6-7 тисяч гривень. Деякі мешканці підкреслюють, що після сплати комунальних витрат і оренди з зарплати залишається лише близько 1,4 тисячі гривень на місяць.

Щодо планів Нацбанку підвищити тарифи більшість опитаних висловилися негативно, наголошуючи, що не готові до зростання витрат і сподівалися на державну підтримку.

Нагадаємо, у Нацбанку спрогнозували підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні в 2026 році.

Також журналісти Новини.LIVE поцікавилися в киян, скільки вони платять за комунальні послуги та чи готові до підвищення тарифів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
