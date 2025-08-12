Харків’яни витрачають до 35% доходів на комунальні послуги — опитування

Харків’яни не готові до підвищення тарифів — опитування
Жителі Харкова розповіли, яку частку своїх доходів змушені спрямовувати на оплату комунальних послуг і як ставляться до можливого підвищення тарифів. У декого з них після витрат на комунальні послуги залишаються мізерні суми на життя.
Про це харків'яни розповіли кореспонденту Новини.LIVE.
Скільки харків'яни готові витратити на комунальні послуги
За словами одних респондентів, витрати становлять близько 10% від бюджету. Інші зізнаються, що комуналка "з’їдає" чверть доходів, а в окремих випадках — до 35%. Один з учасників опитування навів приклад: за понад 11 років його родина заплатила 112 тисяч гривень.
У літній період середній рахунок харків'ян разом з орендою становить приблизно 4-4,5 тисячі гривень, а взимку зростає до 6-7 тисяч гривень. Деякі мешканці підкреслюють, що після сплати комунальних витрат і оренди з зарплати залишається лише близько 1,4 тисячі гривень на місяць.
Щодо планів Нацбанку підвищити тарифи більшість опитаних висловилися негативно, наголошуючи, що не готові до зростання витрат і сподівалися на державну підтримку.
Нагадаємо, у Нацбанку спрогнозували підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні в 2026 році.
