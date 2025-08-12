Харьковчане тратят до 35% доходов на коммунальные услуги — опрос

Коммунальная платежка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Харькова рассказали, какую долю своих доходов вынуждены направлять на оплату коммунальных услуг и как относятся к возможному повышению тарифов. У некоторых из них после расходов на коммунальные услуги остаются мизерные суммы на жизнь.

Об этом харьковчане рассказали корреспонденту Новини.LIVE.

По словам одних респондентов, расходы составляют около 10% от бюджета. Другие признаются, что коммуналка "съедает" четверть доходов, а в отдельных случаях — до 35%. Один из участников опроса привел пример: за более чем 11 лет его семья заплатила 112 тысяч гривен.

В летний период средний счет харьковчан вместе с арендой составляет примерно 4-4,5 тысячи гривен, а зимой возрастает до 6-7 тысяч. Некоторые жители подчеркивают, что после уплаты коммунальных расходов и аренды с зарплаты остается лишь около 1,4 тысячи гривен в месяц.

Относительно планов Нацбанка повысить тарифы большинство опрошенных высказались негативно, подчеркивая, что не готовы к росту расходов и надеялись на государственную поддержку.

Напомним, в Нацбанке спрогнозировали повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине в 2026 году.

Также журналисты Новини.LIVE поинтересовались у киевлян, сколько они платят за коммунальные услуги и готовы ли к повышению тарифов.