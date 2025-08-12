Харьковчане тратят до 35% доходов на коммунальные услуги — опрос

Харьковчане не готовы к повышению тарифов — опрос
Жители Харькова рассказали, какую долю своих доходов вынуждены направлять на оплату коммунальных услуг и как относятся к возможному повышению тарифов. У некоторых из них после расходов на коммунальные услуги остаются мизерные суммы на жизнь.
Об этом харьковчане рассказали корреспонденту Новини.LIVE.
Сколько харьковчане готовы потратить на коммунальные услуги
По словам одних респондентов, расходы составляют около 10% от бюджета. Другие признаются, что коммуналка "съедает" четверть доходов, а в отдельных случаях — до 35%. Один из участников опроса привел пример: за более чем 11 лет его семья заплатила 112 тысяч гривен.
В летний период средний счет харьковчан вместе с арендой составляет примерно 4-4,5 тысячи гривен, а зимой возрастает до 6-7 тысяч. Некоторые жители подчеркивают, что после уплаты коммунальных расходов и аренды с зарплаты остается лишь около 1,4 тысячи гривен в месяц.
Относительно планов Нацбанка повысить тарифы большинство опрошенных высказались негативно, подчеркивая, что не готовы к росту расходов и надеялись на государственную поддержку.
Напомним, в Нацбанке спрогнозировали повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине в 2026 году.
Также журналисты Новини.LIVE поинтересовались у киевлян, сколько они платят за коммунальные услуги и готовы ли к повышению тарифов.
Читайте Новини.LIVE!