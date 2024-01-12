Харків’яни отримали близько 260 млн грн за програмою "єВідновлення"

Руйнування в будинку внаслідок обстрілів. Ілюстративне фото: Суспільне

У Харківській міській раді заявили, що жителям міста нараховано понад 260,5 млн грн за програмою "єВідновлення". Загалом для відшкодування збитків та відновлення житла через російські обстріли до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 10,7 тис. звернень.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

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За даними харківського керівництва, місцеві жителі, чиї будинки зазнали руйнувань внаслідок військових дій у регіоні продовжують отримувати виплати в рамках програми "єВідновлення".

"На сьогодні містянам нараховано понад 260,5 млн грн на ремонт житла, яке зазнало незначних пошкоджень внаслідок бойових дій", — вказали в міській раді.

Також в раді нагадали про те, як подати заявку, а компенсацію за програмою "єВідновлення". Це можна зробити через застосунок "Дія" Також можна звернутися до ЦНАПу або нотаріуса в місті Харкові.

Скриншот допису Харківської міської ради

Нагадаємо, в Україні вже 500 сімей забронювали кошти на отримання нового житла за сертифікатом єВідновлення. Представники програми пояснили, як скористатись житловим сертифікатом та як працює програма.

Додамо, через російські обстріли чимало людей в Україні залишилися без своїх домівок. Саме для цього існує безліч державних програм, одна з яких — єВідновлення. Однак іноді буває таке, що людям можуть відмовити у допомозі, але на це є свої причини.