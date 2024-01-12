Харьковчане получили около 260 млн грн по программе "єВідновлення"

Разрушение в доме в результате обстрелов. Иллюстративное фото: Суспільне

В Харьковском городском совете заявили, что жителям города насчитано более 260,5 млн грн по программе "єВідновлення". В общей сложности для возмещения убытков и восстановления жилья из-за российских обстрелов в Департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 10,7 тыс. обращений.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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По данным харьковского руководства, местные жители, чьи дома подверглись разрушениям в результате военных действий в регионе, продолжают получать выплаты в рамках программы " єВідновлення".

"На сегодняшний день горожанам начислено более 260,5 млн грн на ремонт жилья, которое получило незначительные повреждения в результате боевых действий", — указали в городском совете.

Также в совете напомнили о том, как подать заявку, а компенсацию по программе " єВідновлення". Это можно сделать через приложение "Дія" Также можно обратиться в ЦНАП или нотариус в городе Харькове.

Скриншот поста Харьковского городского совета

Напомним, в Украине уже 500 семей забронировали средства на получение нового жилья по сертификату єВідновлення. Представители программы объяснили, как воспользоваться жилищным сертификатом и как работает программа.

Добавим, из-за российских обстрелов многие в Украине остались без своих домов. Именно для этого существует множество государственных программ, одна из которых — єВідновлення. Однако иногда бывает такое, что людям могут отказать в помощи, но для этого есть свои причины.