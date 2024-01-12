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Харьковчане получили около 260 млн грн по программе "єВідновлення"

12 января 2024 14:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Харьковчане получили около 260 млн грн по программе "єВідновлення"
Разрушение в доме в результате обстрелов. Иллюстративное фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харьковском городском совете заявили, что жителям города насчитано более 260,5 млн грн по программе "єВідновлення". В общей сложности для возмещения убытков и восстановления жилья из-за российских обстрелов в Департамент жилищно-коммунального хозяйства поступило более 10,7 тыс. обращений.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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По данным харьковского руководства, местные жители, чьи дома подверглись разрушениям в результате военных действий в регионе, продолжают получать выплаты в рамках программы "єВідновлення".

"На сегодняшний день горожанам начислено более 260,5 млн грн на ремонт жилья, которое получило незначительные повреждения в результате боевых действий", — указали в городском совете.

Также в совете напомнили о том, как подать заявку, а компенсацию по программе "єВідновлення". Это можно сделать через приложение "Дія" Также можно обратиться в ЦНАП или нотариус в городе Харькове.

Скриншот сообщения Харьковского городского совета
Скриншот поста Харьковского городского совета

Напомним, в Украине уже 500 семей забронировали средства на получение нового жилья по сертификату єВідновлення. Представители программы объяснили, как воспользоваться жилищным сертификатом и как работает программа.

Добавим, из-за российских обстрелов многие в Украине остались без своих домов. Именно для этого существует множество государственных программ, одна из которых — єВідновлення. Однако иногда бывает такое, что людям могут отказать в помощи, но для этого есть свои причины.

Харьков
деньги
Украина
жилье
єВідновлення

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