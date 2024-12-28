Погода у Харкові 29 грудня — повний прогноз на завтра

Харків'яни потішаться сонцем — прогноз погоди на завтра
У Харкові в неділю, 29 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливе незначне похолодання, а вдень температура повітря може піднятися до +3 °C.
Про це повідомляють синоптики Meteoprog.
Погода у Харкові в неділю 29 грудня
В неділю, 29 грудня, у Харкові температура повітря вночі становитиме 0 °C. Вранці потепліє до +1 °C, а вдень — до +2 °C. Вітер стихне до 1 м/с, а вологість знизиться до 73%. Атмосферний тиск незначно зросте до 761 мм рт. ст.
Увечері температура повітря становитиме +2 °C, без суттєвих відчутних змін. Вітер посилиться до 2 м/с. Опадів упродовж доби не очікується, день обіцяє бути подекуди сонячним.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду у Львові на неділю, 29 грудня. Також синоптик Наталя Діденко розповіла, які погодні зміни будуть в Укараїні на вихідні через дію антициклону.
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