Погода у Харкові 29 грудня — повний прогноз на завтра

Погода у Харкові взимку. Фото: ІнфоСіті.

У Харкові в неділю, 29 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливе незначне похолодання, а вдень температура повітря може піднятися до +3 °C.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Погода у Харкові в неділю 29 грудня

Погода в Харкові 29 грудня. Фото: скриншот

В неділю, 29 грудня, у Харкові температура повітря вночі становитиме 0 °C. Вранці потепліє до +1 °C, а вдень — до +2 °C. Вітер стихне до 1 м/с, а вологість знизиться до 73%. Атмосферний тиск незначно зросте до 761 мм рт. ст.

Увечері температура повітря становитиме +2 °C, без суттєвих відчутних змін. Вітер посилиться до 2 м/с. Опадів упродовж доби не очікується, день обіцяє бути подекуди сонячним.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду у Львові на неділю, 29 грудня. Також синоптик Наталя Діденко розповіла, які погодні зміни будуть в Укараїні на вихідні через дію антициклону.