Погода в Харькове 29 декабря — полный прогноз на завтра

Погода в Харькове зимой. Фото: ІнфоСіті.

В Харькове в воскресенье, 29 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью может быть незначительное похолодание, а днем температура воздуха может подняться до +3 °C.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Погода в Харькове в воскресенье 29 декабря

Погода в Харькове 29 декабря. Фото: скриншот

В воскресенье, 29 декабря, в Харькове температура воздуха ночью составит 0°C. Утром потеплеет до +1 °C, а днем до +2 °C. Ветер стихнет до 1 м/с, а влажность снизится до 73%. Атмосферное давление незначительно вырастет до 761 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха составит +2 °C, без существенных ощутимых изменений. Ветер усилится до 2 м/с. Осадков в течение суток не ожидается, день обещает быть солнечным.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду во Львове на воскресенье, 29 декабря. Также синоптик Наталья Диденко рассказала, какие погодные изменения будут в Украине на выходные из-за действия антициклона.