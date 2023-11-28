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Харків’яни вибороли медалі на чемпіонату світу з акробатичного рок-н-ролу

28 листопада 2023 13:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Харків’яни вибороли медалі на чемпіонату світу з акробатичного рок-н-ролу
Призери чемпіонату світу з акробатичного рок-н-ролу. Фото: Харківська ОВА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У складі збірної України харків’яни здобули срібло та бронзу на чемпіонаті світу з акробатичного рок-н-ролу у Швейцарії. В основному класі "контактний стиль серед дорослих" дует Єгор Алєйніков і Дар’я Дмитрук посів друге місце, пара Дмитро Олійник і Ольга Іванчук — третє.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

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Змагання з рок-н-ролу відбувся у Швейцарії 25 листопада. У змаганнях взяли участь 252 спортсмени з 18 країн. Харківські спортсмени стали призерами чемпіонату та здобули срібну та бронзову нагороди.

"Єгор Алєйніков і Дар’я Дмитрук стали срібними призерами, а Дмитро Олійник та Ольга Іванчук — бронзовими", — зазначили в Харківській ОВА.

Ще одна харківська пара Олексій Шпеньков і Кира Сідорова увійшла до десятки кращих. Вони посіли шосте місце.

Що відомо про акробатичний рок-н-рол

Акробатичний рок-н-рол — це вид спорту, що поєднує елементи спортивного танцю та спортивної акробатики. Це швидкий і енергійний танець, який містить різноманітні танцювальні рухи, акробатичні елементи (сальто, перельоти, підтримки тощо) та хореографію. Його танцюють в парі або в групі, що складається тільки з дівчат або жінок, і в групі, що складається з пар юніорів або дорослих.

Нагадаємо, український важкоатлет Микита Рубановський став чемпіоном світу серед юніорів у ваговій категорії до 109 кг. Таким чином, перспективний українець оформив хет-трик на світовій першості.

Також ми писали, що українська шахістка та триразова чемпіонка світу Анна Музичук посіла рекордне друге місце на турнірі Grand Swiss в США. Цей турнір є частиною кваліфікаційного циклу жіночого матчу на першість світу, який запланований на 2025 рік.

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