Харьковчане завоевали медали на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу

Призеры чемпионата мира по акробатическому рок-н-роллу. Фото: Харьковская ОВА

В составе сборной Украины харьковчане завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу в Швейцарии. В основном классе "контактный стиль среди взрослых" дуэт Егор Алейников и Дарья Дмитрук занял второе место, пара Дмитрий Олейник и Ольга Иванчук — третье.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА.

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Соревнования по рок-н-роллу прошли в Швейцарии 25 ноября. В соревнованиях приняли участие 252 спортсмена из 18 стран. Харьковские спортсмены стали призерами чемпионата и получили серебряную и бронзовую награды.

"Егор Алейников и Дарья Дмитрук стали серебряными призерами, а Дмитрий Олейник и Ольга Иванчук — бронзовыми", — отметили в Харьковской ОВА.

Еще одна харьковская пара Алексей Шпеньков и Кира Сидорова вошли в десятку лучших. Они заняли шестое место.

Что известно об акробатическом рок-н-ролле

Акробатический рок-н-ролл — это вид спорта, сочетающий элементы спортивного танца и спортивной акробатики. Это быстрый и энергичный танец, содержащий разнообразные танцевальные движения, акробатические элементы (сальто, перелеты, поддержки) и хореографию. Его танцуют в паре или в группе, состоящей только из девушек или женщин, и в группе, состоящей из пар юниоров или взрослых.

Напомним, украинский тяжеловес Никита Рубановский стал чемпионом мира среди юниоров в весовой категории до 109 кг. Таким образом, перспективный украинец оформил хет-трик на мировом первенстве.

Также мы писали, что украинская шахматистка и трехкратная чемпионка мира Анна Музычук заняла рекордное второе место на турнире Grand Swiss в США. Этот турнир является частью квалификационного цикла женского матча на первенство мира, запланированного на 2025 год.