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Харків'янин через віру відмовився від мобілізації — вирок суду

22 грудня 2024 13:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Харків'янин не пішов служити через релігійні переконання — чоловіка судили
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через релігійні переконання. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Деталі справи

У Харкові судили 30-річного чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. 1 листопада 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова. Обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. 

10 листопада чоловік отримав повістку для відправлення до військової частини, однак відмовився від мобілізації. Він написав заяву про відмову від призову на військову службу та пояснив це віросповіданням — надав довідку від баптистської церкви. Він зазначив, що у листопаді 2023 року в навчальному підрозділі відмовився приймати присягу, оскільки є вірянином. Йому запропонували проходження альтернативної служби кухарем, однак чоловік відмовився. 10 листопада 2023 року обвинуваченому надали повістку на службу, однак він не з'явився.

Вирок суду

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнав. Суд розглянув справу та виніс вирок. Чоловіка визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Нагадаємо, Попільнянський районний суд Житомирської області ухвалив вирок у справі чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Обвинувачений після успішного проходження ВЛК згадав, що є членом релігійної організації Свідків Єгови й не може брати до рук зброї.

У Дніпропетровській області судили чоловіка, який був обмежено придатний до військової служби та відмовився від бойової повістки. Йому доведеться провести за ґратами понад три роки.

Харків релігія мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення

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13:07 Харків'янин через віру відмовився від мобілізації — вирок суду

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