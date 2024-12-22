Харьковчанин не пошел служить по религиозным убеждениям — мужчину судили

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Харькове судили мужчину, который уклонился от мобилизации по религиозным убеждениям. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Детали дела

В Харькове судили 30-летнего мужчину, уклонившегося от призыва на военную службу во время мобилизации. 1 ноября 2023 мужчина получил повестку для прибытия в Киевский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Харькова. Обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

10 ноября мужчина получил повестку для отправки в воинскую часть, однако отказался от мобилизации. Он написал заявление об отказе от призыва на военную службу и объяснил это вероисповеданием — предоставил справку от баптистской церкви. Он отметил, что в ноябре 2023 года в учебном подразделении отказался принимать присягу, поскольку является верующим. Ему предложили прохождение альтернативной службы поваром, однако мужчина отказался. 10 ноября 2023 года обвиняемому предоставили повестку на службу, однако он не явился.

Приговор суда

В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Суд рассмотрел дело и вынес приговор. Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Напомним, Попельнянский районный суд Житомирской области вынес приговор по делу мужчины, который уклонялся от мобилизации. Обвиняемый после успешного прохождения ВЛК вспомнил, что является членом религиозной организации Свидетелей Иеговы и не может брать в руки оружие.

В Днепропетровской области судили мужчину, который был ограничен пригодным к военной службе и отказался от боевой повестки. Ему придется провести за решеткой более трех лет.