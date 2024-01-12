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Харків'янин чинив домашнє насильство над своєю матір'ю — йому повідомили підозру

12 січня 2024 19:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Харків'янин чинив домашнє насильство над своєю матір'ю — йому повідомили підозру
Затримання харків'янина. Фото: поліція Харківської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові 67-річна місцева мешканка неодноразово скаржилася до місцевого відділу поліції на домашнє насильство з боку сина. Наразі слідчі повідомили чоловіка про підозру.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Повідомляється, що поліцейські з відділу боротьби з домашнім насильством виїжджали на місце за її викликами. Чоловік, раніше засуджений за подібні злочини, виявляв агресію та принижував свою матір, виганяючи її з дому.

Поліція склала чотири протоколи про порушення, передбачене статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видала порушнику чотири приписи не контактувати з потерпілою.

Проте чоловік продовжив свої злочинні дії. І вже 12 січня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні цього злочину.

Домашнє насильство
Повідомлення поліції про домашнє насильство. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, підозрюваного у серійних вбивствах. Днями він жорстоко вбив жінку у Голосіївському районі столиці, а загалом на його рахунку може бути понад десять жертв по всій Україні.

Додамо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститися, до смерті забив ціпком пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Харків
правосуддя
поліція
домашнє насильство
жінки
насильство

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