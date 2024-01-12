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Харьковчанин совершал домашнее насилие над своей матерью — ему сообщили подозрение

12 января 2024 19:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Харьковчанин совершал домашнее насилие над своей матерью — ему сообщили подозрение
Задержание харьковчанина. Фото: полиция Харьковской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове 67-летняя местная жительница неоднократно жаловалась в местный отдел полиции на домашнее насилие со стороны сына. Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Сообщается, что полицейские из отдела по борьбе с домашним насилием выезжали на место по ее вызовам. Мужчина, ранее осужденный за подобные преступления, проявлял агрессию и унижал свою мать, выгоняя ее из дома.

Полиция составила четыре протокола о нарушении, предусмотренном статьей 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и выдала нарушителю четыре предписания не контактировать с потерпевшей. 

Тем не менее мужчина продолжил свои преступные действия. И уже 12 января следователи сообщили ему о подозрении в совершении этого преступления.

Домашнее насилие
Сообщение полиции о домашнем насилии. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в серийных убийствах. На днях он жестоко убил женщину в Голосеевском районе столицы, а в общей сложности на его счету может быть более 10 жертв по всей Украине.

Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.

Харьков
правосудие
полиция
домашнее насилие
женщины
насилие

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