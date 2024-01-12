Харьковчанин совершал домашнее насилие над своей матерью — ему сообщили подозрение
В Харькове 67-летняя местная жительница неоднократно жаловалась в местный отдел полиции на домашнее насилие со стороны сына. Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Домашнее насилие над пожилой женщиной в Харькове
Сообщается, что полицейские из отдела по борьбе с домашним насилием выезжали на место по ее вызовам. Мужчина, ранее осужденный за подобные преступления, проявлял агрессию и унижал свою мать, выгоняя ее из дома.
Полиция составила четыре протокола о нарушении, предусмотренном статьей 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и выдала нарушителю четыре предписания не контактировать с потерпевшей.
Тем не менее мужчина продолжил свои преступные действия. И уже 12 января следователи сообщили ему о подозрении в совершении этого преступления.
Напомним, в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в серийных убийствах. На днях он жестоко убил женщину в Голосеевском районе столицы, а в общей сложности на его счету может быть более 10 жертв по всей Украине.
Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.
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