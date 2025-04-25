За повідомленням Опендатабот, українці все частіше позиваються в судах проти Росії

Харків'янин хотів отримати 999 квадрильйонів з РФ — рішення суду
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, було винесено 1482 судові рішення щодо відшкодування збитків, завданих агресією. Кількість позовів як від громадян, так і від бізнесу зростає щорічно.
Про це повідомляє портал Опендатабот.
На які суми подавали позови проти Росії
Портал зазначає, що найбільшою сумою, яку хотів отримати український позивач з РФ — 999 квадрильйонів гривень. Проте суд вирішив, що вимога є необґрунтованою та нереальною.
З реальних сум, які через суд вдалось відсудити з агресора склала 328 млн грн для фізичної особи, та 180 млрд грн для бізнесу.
Наскільки реально отримати гроші з РФ
Попри позитивні результати в судах, виконання цих рішень залишається серйозною проблемою, зазначено у матеріалі Опендатабот. Росія навряд чи визнає та добровільно виконає винесені рішення.
Інші держави також можуть відмовити у примусовому виконанні через юрисдикційні імунітети. Крім того, в Україні недостатньо російського майна для реального виконання цих рішень.
Деякі українські компанії, отримавши рішення про задоволення позову, звертаються до міжнародних судів для примусового виконання. Наприклад, "Нафтогаз" отримав у Паризькому суді дозвіл на примусове виконання рішення щодо відшкодування збитків у розмірі 5 млрд доларів США за незаконне використання активів компанії в Криму. Цей процес триває з 2016 року.
Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд України взяв під варту колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. Крім того, йому збільшили розмір застави до 40 мільйонів гривень.
А заступнику голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимиру Прокопіву обрано запобіжний захід. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
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