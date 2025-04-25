По сообщению Опендатабот, украинцы все чаще судятся в судах против России

Деньги в руках у человека. Иллюстративное фото: Нацбанк Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, было вынесено 1482 судебных решения по возмещению ущерба, нанесенного агрессией. Количество исков как от граждан, так и от бизнеса растет ежегодно.

Об этом сообщает портал Опендатабот.

Реклама

Читайте также:

На какие суммы подавали иски против России

Количество исков украинцев против РФ. Фото: Опендатабот

Портал отмечает, что наибольшей суммой, которую хотел получить украинский истец с РФ — 999 квадриллионов гривен. Однако суд решил, что требование является необоснованным и нереальным.

Из реальных сумм, которые через суд удалось отсудить с агрессора составила 328 млн грн для физического лица, и 180 млрд грн для бизнеса.

Насколько реально получить деньги с РФ

Несмотря на положительные результаты в судах, выполнение этих решений остается серьезной проблемой, говорится в материале Опендатабот. Россия вряд ли признает и добровольно выполнит вынесенные решения.

Другие государства также могут отказать в принудительном исполнении из-за юрисдикционных иммунитетов. Кроме того, в Украине недостаточно российского имущества для реального выполнения этих решений.

Некоторые украинские компании, получив решение об удовлетворении иска, обращаются в международные суды для принудительного исполнения. Например, "Нафтогаз" получил в Парижском суде разрешение на принудительное исполнение решения о возмещении убытков в размере 5 млрд долларов США за незаконное использование активов компании в Крыму. Этот процесс продолжается с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины взял под стражу бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Кроме того, ему увеличили размер залога до 40 миллионов гривен.

А заместителю председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимиру Прокопиву избрана мера пресечения. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.