У Харкові чоловік співпрацював із ФСБ — яке покарання обрав для нього суд

Зала суду. Фото ілюстративне: ms.hr.court.gov.ua

У Харкові чоловік погодився на співпрацю із працівнику ФСБ РФ. Фігурант передавав представнику ворожої спецслужби координати ЗСУ.

Про це йдеться у вироку, який Салтівський районний суд міста Харкова ухвалив 23 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант у жовтні 2024 року надіслав співробітнику ФСБ письмове зобов'язання щодо співпраці та обрав собі агентурний псевдонім. Ще за кілька днів від записав ролик, в якому підтвердив, що згоден співпрацювати.

У подальшому колаборант інформував росіянина про військову техніку та військову об'єкти на території Харкова та Харківщини, зокрема про перебування підрозділів захисників України біля села Піщане Чугуївського району. Зрадник фотографував місцевість, після чого надсилав куратору світлини з позначками та географічними координатами.

Фігуранта 14 січня викрили працівники СБУ.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник визнав свою провину та розкаявся. Його визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років позбавлення волі. Наразі рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили військовозобов'язаного, який проігнорував повістку. Чоловік заявив, що не прийшов до ТЦК та СП, тому що є епілептиком і страждає від болю у спині.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківщині чоловік намагався незаконно перетнути кордон. Його оштрафували.