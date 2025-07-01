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Главная Харьков Харьковчанин предоставлял оккупантам данные ВСУ — что решил суд

Харьковчанин предоставлял оккупантам данные ВСУ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 03:32
В Харькове мужчина сотрудничал с ФСБ — какое наказание избрал для него суд
Зал суда. Фото иллюстративное: ms.hr.court.gov.ua

В Харькове мужчина согласился на сотрудничество с работнику ФСБ РФ. Фигурант передавал представителю вражеской спецслужбы координат ВСУ.

Об этом говорится в приговоре, который Салтовский районный суд города Харькова принял 23 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в октябре 2024 года отправил сотруднику ФСБ письменное обязательство о сотрудничестве и выбрал себе агентурный псевдоним. Еще через несколько дней он записал ролик, в котором подтвердил, что согласен сотрудничать.

В дальнейшем коллаборационист информировал россиянина о военной технике и военных объектах на территории Харькова и Харьковщины, в частности о пребывании подразделений защитников Украины возле села Песчаное Чугуевского района. Предатель фотографировал местность, после чего отправлял куратору фотографии с отметками и географическими координатами.

Фигуранта 14 января разоблачили сотрудники СБУ.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы. На данный момент решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области судили военнообязанного, который проигнорировал повестку. Мужчина заявил, что не пришел в ТЦК и СП, потому что является эпилептиком и страдает от боли в спине.

Также мы сообщали, что на Ивано-Франковщине мужчина пытался незаконно пересечь границу. Его оштрафовали.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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