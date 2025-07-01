В Харькове мужчина сотрудничал с ФСБ — какое наказание избрал для него суд

Зал суда. Фото иллюстративное: ms.hr.court.gov.ua

В Харькове мужчина согласился на сотрудничество с работнику ФСБ РФ. Фигурант передавал представителю вражеской спецслужбы координат ВСУ.

Об этом говорится в приговоре, который Салтовский районный суд города Харькова принял 23 июня.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант в октябре 2024 года отправил сотруднику ФСБ письменное обязательство о сотрудничестве и выбрал себе агентурный псевдоним. Еще через несколько дней он записал ролик, в котором подтвердил, что согласен сотрудничать.

В дальнейшем коллаборационист информировал россиянина о военной технике и военных объектах на территории Харькова и Харьковщины, в частности о пребывании подразделений защитников Украины возле села Песчаное Чугуевского района. Предатель фотографировал местность, после чего отправлял куратору фотографии с отметками и географическими координатами.

Фигуранта 14 января разоблачили сотрудники СБУ.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель признал свою вину и раскаялся. Его признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы. На данный момент решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области судили военнообязанного, который проигнорировал повестку. Мужчина заявил, что не пришел в ТЦК и СП, потому что является эпилептиком и страдает от боли в спине.

Также мы сообщали, что на Ивано-Франковщине мужчина пытался незаконно пересечь границу. Его оштрафовали.