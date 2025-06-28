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Головна Харків Харківʼянин не прибув до ТЦК за повісткою — що вирішив суд

Харківʼянин не прибув до ТЦК за повісткою — що вирішив суд

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Дата публікації: 28 червня 2025 17:22
У Харкові чоловіка засудили за ухилення від мобілізації
Чоловік у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН
Ключові моменти Деталі справи Що вирішив суд

У Харкові чоловік отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, однак не зʼявився в територіальний центр комплектування. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у суботу, 28 червня.

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Деталі справи

У вересні минулого року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського ТЦК у Харкові. Він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним. Згодом йому вручили повістку для відправлення до військової частини.

Однак чоловік не прибув до ТЦК та написав заяву про відмову від призову на військову службу. 

Під час судового засідання житель Харкова не визнав своєї провини.

Що вирішив суд

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк три роки.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, солдат з Волинської області тричі вчинив самовільне залишення військової частини. Суд призначив йому покарання.

А в Одеській області судили бойового медика, який відмовився йти до ЗСУ після отримання повістки.

Харків прокуратура мобілізація повістки ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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