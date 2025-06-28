В Харькове мужчину судили за уклонение от мобилизации

Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове мужчина получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию, однако не явился в территориальный центр комплектования. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в субботу, 28 июня.

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Детали дела

В сентябре прошлого года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский ТЦК в Харькове. Он прошел ВВК, которая признала его годным. Впоследствии ему вручили повестку для отправки в воинскую часть.

Однако мужчина не прибыл в ТЦК и написал заявление об отказе от призыва на военную службу.

Во время судебного заседания житель Харькова не признал своей вины.

Что решил суд

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации", — говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, солдат из Волынской области трижды совершил самовольное оставление воинской части. Суд назначил ему наказание.

А в Одесской области судили боевого медика, который отказался идти в ВСУ после получения повестки.