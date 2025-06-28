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Главная Харьков Харьковчанин не прибыл в ТЦК по повестке — что решил суд

Харьковчанин не прибыл в ТЦК по повестке — что решил суд

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Дата публикации 28 июня 2025 17:22
В Харькове мужчину судили за уклонение от мобилизации
Мужчина в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН
Ключові моменти Детали дела Что решил суд

В Харькове мужчина получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию, однако не явился в территориальный центр комплектования. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в субботу, 28 июня.

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Детали дела

В сентябре прошлого года мужчина получил повестку для прибытия в Киевский ТЦК в Харькове. Он прошел ВВК, которая признала его годным. Впоследствии ему вручили повестку для отправки в воинскую часть.

Однако мужчина не прибыл в ТЦК и написал заявление об отказе от призыва на военную службу.

Во время судебного заседания житель Харькова не признал своей вины.

Что решил суд

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 35-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации", — говорится в сообщении.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, солдат из Волынской области трижды совершил самовольное оставление воинской части. Суд назначил ему наказание.

А в Одесской области судили боевого медика, который отказался идти в ВСУ после получения повестки.

Харьков прокуратура мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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