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Харків’янин отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації

13 листопада 2023 12:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Харків’янин отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації
Відділення військкомату. Фото: УНІАН
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Львівська прокуратура засудила харків’янина до трьох років позбавлення волі. ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби, але він з’явився на загальну мобілізацію.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Зазначається, що 35 річний житель Харкова визнано винним за ухилення від призову до армії. Чоловіку вручили повістку на Львівщині, але фігурант без поважної причини не з’явився до ТЦК та СП. За інформацією прокуратури, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства.

"Встановлено, що з березня 2022 мешканець Харкова тимчасово проживав у Львівському районі, де йому вручили повістку. Оглядом військово-лікарської комісії обвинуваченого визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. До того ж, чоловік мав військове звання "рядовий", — повідомляють у працівники прокуратури.

Львівська обласна прокуратура призначила для чоловіка покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Причини, з яких можна не з'явитися у військкомат

Існують певні законні підстави, які дозволяють не відвідувати ТЦК та СП. Згідно з постановою Кабінету міністрів, низка причин звільняє від відповідальності за ігнорування повістки. Проте за умов воєнного стану список таких причин скоротився до трьох:

  • Захворювання, яке унеможливлює самостійне пересування.
  • Необхідність доглядати хворого чоловіка, дитину, батьків або батьків чоловіка, за умови спільного проживання та відсутності інших близьких родичів для догляду.
  • Наявність відкритого кримінального провадження, адміністративного покарання чи кримінального переслідування щодо призовника, чи резервіста.

Нагадаємо, у разі ігнорування першої повістки (для реєстрації або оновлення даних) громадянину загрожує адміністративний штраф. Якщо ж людина пройшла медкомісію, але не з'явилася за "бойовою" повісткою, наслідки серйозніші — кримінальна відповідальність. 

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