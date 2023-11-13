Харьковчанин получил тюремный срок за уклонение от мобилизации

Отделение военкомата. Фото: УНИАН

Львовская прокуратура приговорила харьковчанина к трем годам лишения свободы. ВВК признала мужчину годным к военной службе, но он не явился на всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Отмечается, что 35-летний житель Харькова признан виновным за уклонение от призыва в армию. Мужчине вручили повестку во Львовской области, но фигурант не явился без уважительной причины в ТЦК и СП. По информации прокуратуры, военнообязанный нарушил требования действующего законодательства.

"Установлено, что с марта 2022 года житель Харькова временно проживал во Львовском районе, где ему вручили повестку. Осмотром военно-врачебной комиссии обвиняемый признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. К тому же, мужчина имел воинское звание "рядовой", — сообщают работники прокуратуры.

Львовская областная прокуратура назначила для мужчины наказание в виде трех лет лишения свободы.

Причины, по которым можно не явиться в военкомат

Существуют определенные законные основания, позволяющие не посещать ТЦК и СП. Согласно постановлению Кабинета министров, есть ряд причин, которые освобождают от ответственности за игнорирование повестки. Однако в условиях военного положения список таких причин сократился до трех:

Заболевание, которое делает невозможным самостоятельное передвижение.

Необходимость ухаживать за больным мужем, ребенком, родителями или родителями мужа, при условии совместного проживания и отсутствия других близких родственников для ухода.

Наличие открытого уголовного производства, административного наказания или уголовного преследования в отношении призывника или резервиста.

Напомним, в случае игнорирования первой повестки (для регистрации или обновления данных) гражданину грозит административный штраф. Если же человек прошел медкомиссию, но не появился за "боевой" повесткой, последствия более серьезные — уголовная ответственность.