У Харкові судили чоловіка через бійку — як покарали

Молоток судді. Фото: LexInform

У Харкові судили чоловіка, який побив місцевого мешканця під час конфлікту. За вчинення кримінального проступку йому доведеться сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Між чоловіками виникла сварка, під час якої обвинувачений завдав чоловікові ударів кулаком по обличчю. Судово-медична експертиза встановила, що потерпілому спричинили тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому кісток носа. Дії обвинуваченого суд кваліфікував як нанесення умисних легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.

В суді чоловік визнав свою вину повністю. Він щиро розкаявся, що суд врахував як пом'якшувальну обставину.

Вирок суду

Обвинуваченого визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України. Йому призначити покарання у виді штрафу у розмірі 850 гривень.

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