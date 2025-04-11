В Харькове судили мужчину из-за драки — как наказали

Харьковчанин во время ссоры ударил мужчину — как его наказал суд
В Харькове судили мужчину, который избил местного жителя во время конфликта. За совершение уголовного проступка ему придется заплатить штраф.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Между мужчинами возникла ссора, во время которой обвиняемый нанес мужчине удары кулаком по лицу. Судебно-медицинская экспертиза установила, что потерпевшему нанесли телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа. Действия обвиняемого суд квалифицировал как нанесение умышленных легких телесных повреждений, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.
В суде мужчина признал свою вину полностью. Он искренне раскаялся, что суд учел как смягчающее обстоятельство.
Приговор суда
Обвиняемого признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины. Ему назначить наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине судили мужчину, который избил восьмиклассника. У подростка было сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.
Также мы сообщали о том, что в больнице умерла Виктория Тоненчук из Буковины. Она находилась в коме после избиения.
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