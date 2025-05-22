У Харкові чоловік публікував у Telegram антиукраїнські дописи — яке покарання обрав для нього суд

Шевченківський районний суд. Фото ілюстративне: dg.hr.court.gov.ua

Житель Харкова виправдовував російську агресію. Упродовж кількох років він поширював у месенджері дописи антиукраїнського характеру.

Про це йдеться у вироку, який Шевченківський районний суд міста Харків ухвалив 16 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2022–2024 роках фігурант у дописах у Telegram-каналах заявляв, що Харків — Росія, а він є росіянином і спалить український паспорт, щойно місто "звільнять". Чоловік, маючи на увазі українців, стверджував на Харків нападали лише "нацики" та негативно висловлювався про громадян України.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Чоловік пояснив, що коментарі в Telegram залишав, перебуваючи під впливом енергетиків.

Фігуранта засудили до п'яти років позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення рішення суду можна оскаржити. Також відносно цього чоловіка в суді розглядають ще одну справу. Порушник робив у парку так звані закладки, плануючи таким чином збувати наркотики.

Нагадаємо, на Волині троє безробітних і вчитель перешкоджали дільності ТЦК та СП і намагалися зірвати мобілізаційні заходи. Суд призначив їм покарання у вигляді двох років іспитового строку.

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