В Харькове мужчина публиковал в Telegram антиукраинские сообщения — какое наказание избрал для него суд

Шевченковский районный суд. Фото иллюстративное: dg.hr.court.gov.ua

Житель Харькова оправдывал российскую агрессию. В течение нескольких лет он распространял в мессенджере сообщения антиукраинского характера.

Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Харьков принял 16 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2022–2024 годах фигурант в сообщениях в Telegram-каналах заявлял, что Харьков — Россия, а он является россиянином и сожжет украинский паспорт, как только город "освободят". Мужчина, имея в виду украинцев, утверждал, что на Харьков нападали только "нацики" и негативно высказывался о гражданах Украины.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина побяснил, что комментарии в Telegram оставлял, находясь под влиянием энергетиков.

Фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно обжаловать. Также в отношении этого мужчины в суде рассматривают еще одно дело. Нарушитель делал в парке так называемые закладки, планируя таким образом сбывать наркотики.

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