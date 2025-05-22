В Харькове мужчина публиковал в Telegram антиукраинские сообщения — какое наказание избрал для него суд

Харьковчанин распространял антиукраинские посты — что решил суд
Житель Харькова оправдывал российскую агрессию. В течение нескольких лет он распространял в мессенджере сообщения антиукраинского характера.
Об этом говорится в приговоре, который Шевченковский районный суд города Харьков принял 16 мая.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в 2022–2024 годах фигурант в сообщениях в Telegram-каналах заявлял, что Харьков — Россия, а он является россиянином и сожжет украинский паспорт, как только город "освободят". Мужчина, имея в виду украинцев, утверждал, что на Харьков нападали только "нацики" и негативно высказывался о гражданах Украины.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина побяснил, что комментарии в Telegram оставлял, находясь под влиянием энергетиков.
Фигуранта приговорили к пяти годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения решение суда можно обжаловать. Также в отношении этого мужчины в суде рассматривают еще одно дело. Нарушитель делал в парке так называемые закладки, планируя таким образом сбывать наркотики.
Напомним, на Волыни трое безработных и учитель препятствовали дильности ТЦК и СП и пытались сорвать мобилизационные мероприятия. Суд назначил им наказание в виде двух лет испытательного срока.
Также мы сообщали, что в Киеве женщина задолжала более 150 тысяч гривен за коммунальные услуги. Суд решил, что она должна полностью оплатить задолженность.
Читайте Новини.LIVE!