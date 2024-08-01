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Харківʼянин поширював російську пропаганду — суд виніс вирок

1 серпня 2024 23:53
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Житель Харкова проведе п'ять років за ґратами за поширення російської пропаганди
Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Мешканець Харкова поширював матеріали, в яких прославляються представники окупаційної армії Росії і виправдується російська агресія. Київський районний суд міста визнав чоловіка винним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У другій половині березня — на початку квітня 2022 року у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" чоловік вподобав пʼять дописів проросійських користувачів. Завдяки функції "Класс" ци дописи відобразилися на сторінці обвинуваченого і стали доступні не менше 147 його друзям. 

28 вересня 2022 року суд виніс цьому чоловікові вирок. Він визнав вину і говорив, що кається, вперше притягався до кримінальної відповідальності. Тому суд призначив йому один рік обмеження волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком три роки.

Пізніше зʼясувалося, що ще до винесення цього вироку, 25 вересня 2022 року, обвинувачений скоїв аналогічний злочин. У месенджері Telegram з акаунту "Кромешник" він розмістив публікацію російською мовою з портретами російських окупантів і текстом "Вечная память героям Новороссии".

24 червня 2023 року чоловік репостив у Telegram допис про наступальну операцію РФ по всій лінії фронту і великий наступ, який завершиться "освобождением" Харкова.

За висновком експерта, лексема "освобождение", є ознакою виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України і так названим звільненням (за контекстом, нібито Росія здійснює миротворчу місію, звільняє українські території від так званого неофашизму і нацизму).

29 червня 2023 року обвинувачений поширив допис: "Очень надеемся, что наше командование найдет способ освободить Харьков без его уничтожения".

Рішення суду

У судовому засіданні чоловік погодився із висунутим йому звинуваченням, вину повністю визнав і не наполягав на дослідженні доказів.

У доводи обвинуваченого про щире каяття суд не повірив. Чоловік поширював вищезгадані дописи під час війни, коли засоби масової інформації, соціальні мережі та мобільні месенджери переповнені інформацією щодо численних злочинів країни-терориста, тотального насильства, масових вбивств та руйнувань.

У період скоєння правопорушень чоловік перебував у стані хронічної залежності від алкоголю, але міг усвідомлювати дії та керувати ними. Військову службу він не проходив і не призивався. У 2022-му працював дилером у приватній компанії, сьогодні офіційно безробітний.

Суд призначив п’ять років тюремного покарання. З квітня цього року він утримується під вартою.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

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