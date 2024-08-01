Житель Харькова проведет пять лет за решеткой за распространение российской пропаганды

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

Житель Харькова распространял материалы, в которых прославляются представители оккупационной армии России и оправдывается российская агрессия. Киевский районный суд города признал мужчину виновным.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Во второй половине марта — начале апреля 2022 года в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" мужчина понравился пять сообщений пророссийских пользователей. Благодаря функции "Класс" эти сообщения отобразились на странице обвиняемого и стали доступны не менее 147 его друзьям.

28 сентября 2022 года суд вынес этому мужчине приговор. Он признал вину и говорил, что кается, впервые привлекался к уголовной ответственности. Поэтому суд назначил ему один год ограничения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком три года.

Позже выяснилось, что еще до вынесения этого приговора 25 сентября 2022 года обвиняемый совершил аналогичное преступление. В мессенджере Telegram по аккаунту "Кромешник" он разместил публикацию на русском языке с портретами русских кафиров и текстом "Вечная память героям Новороссии".

24 июня 2023 года мужчина репостил в Telegram сообщение о наступательной операции РФ по всей линии фронта и большом наступлении, которое завершится "освобождением" Харькова.

По заключению эксперта, лексема "освобождение" является признаком оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и так называемым освобождением (по контексту, якобы Россия осуществляет миротворческую миссию, освобождает украинские территории от так называемого неофашизма и нацизма).

29 июня 2023 года обвиняемый распространил сообщение: "Очень надеемся, что наше командование найдет способ освободить Харьков без его уничтожения".

Решение суда

В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным ему обвинением, вину полностью признал и не настаивал на исследовании доказательств.

В доводы обвиняемого об искреннем раскаянии суд не поверил. Мужчина распространял вышеупомянутые сообщения во время войны, когда средства массовой информации, социальные сети и мобильные мессенджеры переполнены информацией о многочисленных преступлениях страны-террориста, тотального насилия, массовых убийств и разрушений.

В период совершения правонарушений мужчина находился в состоянии хронической зависимости от алкоголя, но мог сознавать действия и управлять ими. Военную службу он не проходил и не призывался. В 2022-м работал дилером в частной компании, сегодня официально безработный.

Суд назначил пять лет тюремного заключения. С апреля этого года он находится под стражей.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.