Отримав повістку і не з'явився — суд покарав харків'янина

Чоловіку дають повістку. Ілюстративне фото: Facebook/Звягельський районний ТЦК та СП

У Харкові чоловік отримав повістку, однак проігнорував її та не з'явився до територіального центру комплектування. Пізніше він оформив відстрочку від мобілізації, але суд покарав військовозобов'язаного.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 3 вересня 2024 року чоловік з'явився до ТЦК та пройшов ВЛК. Його визнали придатним до військової служби і вручили повістку, однак харків'янин не з'явився для відправлення до військової частини. Замість того він надав письмову заяву про відмову від мобілізації.

Під час судового засідання обвинувачений не визнав своєї провини. За його словами, він не з'явився до ТЦК, бо йому стало погано, він викликав швидку і дотримувався усіх порад лікарів

Вже пізніше він оформив відстрочку від мобілізації, оскільки в його матері друга група інвалідності.

Рішення суду

Київський районний суд Харкова засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі. Його звинуватили в ухиленні від мобілізації. Вирок суду харків'янин може оскаржити в апеляції упродовж 30 днів.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік двічі ухилився від отримання повістки. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що киянин не погодився з ВЛК і не прийшов до ТЦК. За це він отримав тюремний термін.