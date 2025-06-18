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Главная Харьков Харьковчанин проигнорировал повестку, ТЦК и оформил отсрочку

Харьковчанин проигнорировал повестку, ТЦК и оформил отсрочку

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Дата публикации 18 июня 2025 00:33
Получил повестку и не явился — суд наказал харьковчанина
Мужчине дают повестку. Иллюстративное фото: Facebook/Звягельский районный ТЦК и СП
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Харькове мужчина получил повестку, однако проигнорировал ее и не явился в территориальный центр комплектования. Позже он оформил отсрочку от мобилизации, но суд наказал военнообязанного.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 3 сентября 2024 года мужчина явился в ТЦК и прошел ВВК. Его признали годным к военной службе и вручили повестку, однако харьковчанин не явился для отправки в воинскую часть. Вместо этого он предоставил письменное заявление об отказе от мобилизации.

Во время судебного заседания обвиняемый не признал своей вины. По его словам, он не явился в ТЦК, потому что ему стало плохо, он вызвал скорую и придерживался всех советов врачей

Уже позже он оформил отсрочку от мобилизации, поскольку у его матери вторая группа инвалидности.

Решение суда

Киевский районный суд Харькова приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Его обвинили в уклонении от мобилизации. Приговор суда харьковчанин может обжаловать в апелляции в течение 30 дней.

Напомним, в Житомире мужчина дважды уклонился от получения повестки. Ему назначили наказание в виде лишения свободы.

Также мы сообщали, что киевлянин не согласился с ВВК и не пришел в ТЦК. За это он получил тюремный срок.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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