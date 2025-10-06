Засуджений розвідував шляхи логістики ЗСУ та передавав координати окупантам РФ

Засуджений за держзраду харків'янин. Фото: Харківська обласна прокуратура

Апеляційний суд Харкова підтримав вирок, винесений щодо особи, яка була визнана винною у державній зраді. Зловмисник передавав російським спецслужбам інформацію про розташування та пересування військових підрозділів України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Деталі справи

Слідством встановлено, що приблизно в серпні 2024 року представники російських спецслужб завербували 43-річного безробітного чоловіка, використовуючи його антиукраїнські дописи в месенджері Telegram. Обвинувачений, маючи проросійські погляди, погодився збирати та передавати інформацію про дислокацію, пересування особового складу та військової техніки Збройних Сил України на території Харківської області.

Зловмисник виконував завдання, спрямовані на знищення логістичних каналів постачання зброї та боєприпасів для Збройних Сил України на сході країни. Для цього він готував координати ракетно-бомбових ударів агресора по транзитних складах та базах техобслуговування військових колон ЗСУ, що прямують на передову.

Рішення суду

На суді обвинувачений визнав свою вину повністю. За державну зраду він був засуджений до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

