Осужденный разведывал пути логистики ВСУ и передавал координаты оккупантам РФ

Осужденный за госизмену харьковчанин. Фото: Харьковская областная прокуратура

Апелляционный суд Харькова поддержал приговор, вынесенный в отношении лица, которое было признано виновным в государственной измене. Злоумышленник передавал российским спецслужбам информацию о расположении и передвижении военных подразделений Украины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Детали дела

Следствием установлено, что примерно в августе 2024 года представители российских спецслужб завербовали 43-летнего безработного мужчину, используя его антиукраинские сообщения в мессенджере Telegram. Обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился собирать и передавать информацию о дислокации, передвижении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Харьковской области.

Злоумышленник выполнял задачи, направленные на уничтожение логистических каналов поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины на востоке страны. Для этого он готовил координаты ракетно-бомбовых ударов агрессора по транзитным складам и базам техобслуживания военных колонн ВСУ, направляющихся на передовую.

Решение суда

На суде обвиняемый признал свою вину полностью. За государственную измену он был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

