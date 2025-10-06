Видео
Харьковчанин шпионил для российских оккупантов — получил приговор

Харьковчанин шпионил для российских оккупантов — получил приговор

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 00:33
Осужденный разведывал пути логистики ВСУ и передавал координаты оккупантам РФ
Осужденный за госизмену харьковчанин. Фото: Харьковская областная прокуратура

Апелляционный суд Харькова поддержал приговор, вынесенный в отношении лица, которое было признано виновным в государственной измене. Злоумышленник передавал российским спецслужбам информацию о расположении и передвижении военных подразделений Украины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Детали дела

Следствием установлено, что примерно в августе 2024 года представители российских спецслужб завербовали 43-летнего безработного мужчину, используя его антиукраинские сообщения в мессенджере Telegram. Обвиняемый, имея пророссийские взгляды, согласился собирать и передавать информацию о дислокации, передвижении личного состава и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории Харьковской области.

Злоумышленник выполнял задачи, направленные на уничтожение логистических каналов поставки оружия и боеприпасов для Вооруженных Сил Украины на востоке страны. Для этого он готовил координаты ракетно-бомбовых ударов агрессора по транзитным складам и базам техобслуживания военных колонн ВСУ, направляющихся на передовую.

Решение суда

На суде обвиняемый признал свою вину полностью. За государственную измену он был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что суд Херсонщины признал виновным в госизмене украинца, который работал на российских оккупантов. Во время оккупации региона он служил в исправительной колонии.

Также суд признал виновными в коллаборационистской деятельности и пропаганде трех жителей бывшей оккупированной территории Запорожской области. Они разными способами поддерживали РФ и получили судебные приговоры.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
