У Харкові чоловік спалив автомобіль військовослужбовиці — вирок суду

Підпалений автомобіль. Фото ілюстративне: СБУ

У Харкові судили чоловіка, який спалив автомобіль своєї знайомої. Власниця машини — військовослужбовиця.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку суду повідомляється, що 21 вересня 2023 року близько 8 ранку обвинувачений у дворі багатоповерхівки підпалив автівку своєї знайомої. Він пояснив у суді, що прожив із власницею машини 19 років у цивільному шлюбі. За словами чоловіка, того ранку вони посварилися. Жінка, за його словами, є військовослужбовицею і вранці поїхала автівкою на роботу.

Далі чоловік дізнався про те, що насправді жінки на роботі не було. Обвинувачений через ревнощі приїхав за адресою, де проживала його знайома. По дорозі чоловік купив слабоалкогольний напій та запалювальну суміш. Будучи напідпитку обвинувачений облив порожнє авто розпалюваною рідиною та підпалив його. Жінка бачила, як все відбувалось, оскільки стояла в стороні.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення. За підпал авто йому присудили 3 роки та 6 місяців ув'язнення. Однак, чоловік також вчинив злочин, пов'язаний з наркотиками, тож за сукупністю вироків суд вирішив, що обвинувачений має провести за ґратами 4 роки.

Нагадаємо, в Одесі росіянин отримав умовний термін за замах на підпал автомобіля, який належав місцевому жителю. Суд врахував його щире каяття.

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