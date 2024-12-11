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Харьковчанин сжег авто военнослужащей — что решил суд

11 декабря 2024 22:14
Ольга Антоновская - редактор
В Харькове мужчина сжег автомобиль военнослужащей — приговор суда
Подожженный автомобиль. Фото иллюстративное: СБУ
Ольга Антоновская - редактор

В Харькове судили мужчину, который сжег автомобиль своей знакомой. Владелец машины — военнослужащая.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре суда сообщается, что 21 сентября 2023 года около 8 утра обвиняемый во дворе многоэтажки поджег машину своей знакомой. Он объяснил в суде, что прожил с владелицей машины 19 лет в гражданском браке. По словам мужчины, в то утро они поссорились. Женщина, как он объяснил, является военнослужащей и утром уехала на работу.

Затем мужчина узнал о том, что на самом деле женщины на работе не было. Обвиняемый из-за ревности приехал по адресу, где проживала его знакомая. По дороге мужчина купил слабоалкогольный напиток и зажигательную смесь. Обвиняемый облил пустое авто зажигательной жидкостью и поджег его. Женщина видела, как все происходило, потому что стояла в стороне.

Решение суда

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления. За поджог авто ему присудили 3 года и 6 месяцев заключения. Однако мужчина также совершил преступление, связанное с наркотиками, поэтому по совокупности приговоров суд решил, что обвиняемый должен провести за решеткой 4 года.

Напомним, в Одессе россиянин получил условный срок за покушение на поджог автомобиля, принадлежавший местному жителю. Суд учел его искреннее раскаяние.

В поселке Еланец в Одесской области задержаны двое подростков. По заказу куратора из мессенджера они подожгли полицейский автомобиль. Теперь им грозят продолжительные тюремные сроки.

суд Харьков поджог автомобиль судебные решения

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