Суд призначив покарання 13 років колаборанту у Харкові, який служив у поліції окупаційної влади РФ

Харківський міський суд Дзержинського району. Фото: УНІАН

Харківський міський суд Дзержинського району визнав громадянина винним у колабораційній діяльності з російськими окупантами. Він перейшов на службу до окупаційної поліції.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений обіймав посаду "оперуповноваженого карного розшуку" в незаконно створеному поліцейському органі в місті Ізюм. Він виконував обов'язки, передбачені цією посадою: приймав заяви від громадян про побутові злочини, збирав свідчення та брав участь у огляді місць подій. Діяльність обвинуваченого припинилася після звільнення території Збройними Силами України.

На судовому засіданні обвинувачений пояснив свої дії тим, що під час повномасштабного вторгнення РФ перебував у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Після відпустки студентів та повернення додому в село Бригадирівка, яке було окуповане російськими військами, він вирішив влаштуватися на роботу в поліцію, щоб забезпечити свою сім'ю продовольством.

Він підтвердив, що працював у незаконному правоохоронному органі, отримуючи за це харчі та грошову винагороду. Обвинувачений не визнав себе винним, стверджуючи, що його дії не мали тяжких наслідків.

В матеріалах справи є документи, що підтверджують зайняття обвинуваченим посади в незаконному правоохоронному органі: трудовий договір, рапорт, протоколи тощо.

Що вирішив суд

На підставі вищезгаданих фактів суд виніс обвинуваченому вирок — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Термін відбування покарання буде розраховуватися з моменту взяття його під варту.

Після відбуття тюремного терміну обвинуваченому заборонено протягом наступних 13 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та органах, що надають публічні послуги.

Нагадаємо, у Миколаєві судили російську шпигунку, яка працювала на "Лохматого". Також затримали викладача одного з місцевих вишів. Він наводив ворожі ракети на місто.