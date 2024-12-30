Суд назначил наказание 13 лет коллаборанту в Харькове, служившему в полиции оккупационных властей РФ

Харьковский городской суд Дзержинского района. Фото: УНИАН

Харьковский городской суд Дзержинского района признал гражданина виновным в коллаборационной деятельности с российскими оккупантами. Он перешел на службу в оккупационную полицию.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый занимал должность "оперуполномоченного уголовного розыска" в незаконно созданном полицейском органе в городе Изюм. Он исполнял обязанности, предусмотренные этой должностью: принимал заявления граждан о бытовых преступлениях, собирал показания и участвовал в осмотре мест событий. Деятельность обвиняемого прекратилась после освобождения территории Вооруженными силами Украины.

На судебном заседании обвиняемый объяснил свои действия тем, что во время полномасштабного вторжения в РФ находился в Харьковском национальном университете внутренних дел. После отпуска студентов и возвращения домой в село Бригадировка, оккупированное российскими войсками, он решил устроиться на работу в полицию, чтобы обеспечить свою семью продовольствием.

Он подтвердил, что работал в незаконном правоохранительном органе, получая за это продовольствие и денежное вознаграждение. Обвиняемый не признал себя виновным, утверждая, что его действия не имели тяжелых последствий.

В материалах дела есть документы, подтверждающие занятие обвиняемым должности в незаконном правоохранительном органе: трудовой договор, рапорт, протоколы и т.п.

Что решил суд

На основании вышеупомянутых фактов суд вынес обвиняемому приговор – 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Срок отбывания наказания будет рассчитываться с момента заключения под стражу.

После отбытия тюремного срока обвиняемому запрещено в течение 13 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и органах, оказывающих публичные услуги.

Напомним, в Николаеве судили российскую шпионку, которая работала на "Лохматого". Также задержан преподаватель одного из местных вузов. Он наводил вражеские ракеты на город.