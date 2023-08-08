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Харків'янин убив власних батьків: суд виголосив вирок

8 серпня 2023 11:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Харків'янин убив власних батьків: суд виголосив вирок
Убивці оголосили вирок. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Харків’янин, який вбив власних батьків, отримав 13 років ув’язнення. Праціники прокуратури зуміли довести, що в день убивства підозрюваний перебував зі своїми батьками.

Проце повідомили у Харківській обласні прокуратурі.

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Прокурори довели, що 29 травня цього року чоловік перебував у квартирі у Основ’янському районі міста Харкова разом зі своїми батьками. 

Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер. 

Харків'янин убив власних батьків. Фото: Харківська обласна прокуратура
Харків'янин убив власних батьків. Фото: Харківська обласна прокуратура

Після злочину чоловік втік з квартири, проте на вулиці його доволішвидко затримали правоохоронці. 4 серпня колегія суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка.

Раніше ми повідомляли, у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, у Київській області жінка підпалила 26-річного хлопця. Після цього вона його скинула в болото, а потім закопала. Правоохоронці вже затримали вбивцю.

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