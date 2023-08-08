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Харьковчанин убил своих родителей: суд вынес приговор

8 августа 2023 11:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Харьковчанин убил своих родителей: суд вынес приговор
Убийцы огласили приговор. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Харьковчанин, убивший собственных родителей, получил 13 лет заключения. Сотрудники прокуратуры сумели доказать, что в день убийства подозреваемый находился со своими родителями.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Прокуроры доказали, что 29 мая этого года мужчина находился в квартире в Основянском районе Харькова вместе со своими родителями.

Продолжительные ссоры в семье на почве бытовых вопросов в тот день закончились трагедией. Во время очередного спора сын убил отца и мать. Харьковчанин нанес родителям многочисленные ранения кухонным ножом. Мать скончалась на месте. При жизни отца боролись медики, но в больнице он скончался.

Харьковчанин убил своих родителей. Фото: Харьковская областная прокуратура
Харьковчанин убил своих родителей. Фото: Харьковская областная прокуратура

После преступления мужчина скрылся из квартиры, однако на улице его довольно быстро задержали правоохранители. 4 августа коллегия судей Червонозаводского районного суда г. Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины.

Ранее мы сообщали, что в Винниках, что возле Львова, правоохранители   задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, в Киевской области женщина подожгла 26-летнего парня . После этого она его сбросила в болото, а затем зарыла. Правоохранители уже задержали убийцу.

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