На Харківщині батька судили за зґвалтування малолітніх доньок

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

На Харківщині чоловік вчиняв насильство над малолітніми доньками. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram у вівторок, 22 липня.

Реклама

Читайте також:

Насильство над дітьми на Харківщині

Лозівський міськрайонний суд Харківщини визнав винним 43-річного чоловіка у зґвалтуванні двох його малолітніх доньок. Фігуранту призначили покарання — довічне позбавлення волі. Крім того, буде внесено відомості стосовно засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Фігурант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідство встановило, що в Лозівському районі Харківщини чоловік з весни 2022 року систематично ґвалтував доньок. Йдеться про дітей віком 9 та 13 років. Насильство чоловік вчиняв, коли залишався з доньками наодинці. Він наказував їм нікому не повідомляти про це.

Фігуранта викрили у жовтні минулого року. На вирок він очікував під вартою.

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров наполягав на найсуворішому покаранні для фігуранта.

"У час, коли триває повномасштабна війна, наша спільна мета — зберегти наше майбутнє, наш спадок, те, заради чого ми живемо — наших дітей. Однак обвинувачений все це зневажив та знецінив своїми вчинками. Діти не могли відчувати себе в безпеці навіть у власній родині", — зазначив він.

Харківʼянин не визнав своєї провини. Вирішальними доказами вини обвинуваченого стали узгоджені свідчення потерпілих, результати судово-медичних і психологічних експертиз, відеоматеріали слідчих експериментів, а також висновок поліграфічного дослідження.

"Цей вирок підтверджує: кожен, хто скоїв злочин проти дитини, понесе найсуворіше покарання. Наші діти — це найцінніше, що ми маємо, і кожна справа, де вони постраждали, для прокурорів — це справа честі", — наголосив Омаров.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області під час реагування на повідомлення про домашнє насильство чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху травм зазнали п’ятеро правоохоронців.

Раніше у Польщі чоловік кілька днів незаконно утримував 51-річну громадянку України. Підозрюваного затримано, йому загрожує тюремне покарання.