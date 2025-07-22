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Головна Харків Харківʼянин вчиняв насильство над доньками — як його покарали

Харківʼянин вчиняв насильство над доньками — як його покарали

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Дата публікації: 22 липня 2025 19:44
На Харківщині батька судили за зґвалтування малолітніх доньок
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

На Харківщині чоловік вчиняв насильство над малолітніми доньками. Йому призначили покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram у вівторок, 22 липня.

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Насильство над дітьми на Харківщині

Лозівський міськрайонний суд Харківщини визнав винним 43-річного чоловіка у зґвалтуванні двох його малолітніх доньок. Фігуранту призначили покарання — довічне позбавлення волі. Крім того, буде внесено відомості стосовно засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Чоловік, який гвалтував дітей на Харківщині
Фігурант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідство встановило, що в Лозівському районі Харківщини чоловік з весни 2022 року систематично ґвалтував доньок. Йдеться про дітей віком 9 та 13 років. Насильство чоловік вчиняв, коли залишався з доньками наодинці. Він наказував їм нікому не повідомляти про це. 

Фігуранта викрили у жовтні минулого року. На вирок він очікував під вартою.

Керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров наполягав на найсуворішому покаранні для фігуранта.

"У час, коли триває повномасштабна війна, наша спільна мета — зберегти наше майбутнє, наш спадок, те, заради чого ми живемо — наших дітей. Однак обвинувачений все це зневажив та знецінив своїми вчинками. Діти не могли відчувати себе в безпеці навіть у власній родині", — зазначив він.

Харківʼянин не визнав своєї провини. Вирішальними доказами вини обвинуваченого стали узгоджені свідчення потерпілих, результати судово-медичних і психологічних експертиз, відеоматеріали слідчих експериментів, а також висновок поліграфічного дослідження.

"Цей вирок підтверджує: кожен, хто скоїв злочин проти дитини, понесе найсуворіше покарання. Наші діти — це найцінніше, що ми маємо, і кожна справа, де вони постраждали, для прокурорів — це справа честі", — наголосив Омаров.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській області під час реагування на повідомлення про домашнє насильство чоловік підірвав гранату. Внаслідок вибуху травм зазнали п’ятеро правоохоронців.

Раніше у Польщі чоловік кілька днів незаконно утримував 51-річну громадянку України. Підозрюваного затримано, йому загрожує тюремне покарання.

діти згвалтування Харківська область прокуратура насильство
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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