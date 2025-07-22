На Харьковщине отца судили за изнасилование малолетних дочерей

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

На Харьковщине мужчина совершал насилие над малолетними дочерьми. Ему назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram во вторник, 22 июля.

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Насилие над детьми на Харьковщине

Лозовской горрайонный суд Харьковщины признал виновным 43-летнего мужчину в изнасиловании двух его малолетних дочерей. Фигуранту назначили наказание — пожизненное лишение свободы. Кроме того, будут внесены сведения в отношении осужденного в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Фигурант. Фото: Харьковская областная прокуратура

Следствие установило, что в Лозовском районе Харьковской области мужчина с весны 2022 года систематически насиловал дочерей. Речь идет о детях в возрасте 9 и 13 лет. Насилие мужчина совершал, когда оставался с дочерьми наедине. Он приказывал им никому не сообщать об этом.

Фигуранта разоблачили в октябре прошлого года. Приговор он ожидал под стражей.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Амил Омаров настаивал на самом строгом наказании для фигуранта.

"Во время, когда идет полномасштабная война, наша общая цель — сохранить наше будущее, наше наследие, то, ради чего мы живем — наших детей. Однако обвиняемый все это пренебрег и обесценил своими поступками. Дети не могли чувствовать себя в безопасности даже в собственной семье", — отметил он.

Харьковчанин не признал своей вины. Решающими доказательствами вины обвиняемого стали согласованные показания потерпевших, результаты судебно-медицинских и психологических экспертиз, видеоматериалы следственных экспериментов, а также заключение полиграфического исследования.

"Этот приговор подтверждает: каждый, кто совершил преступление против ребенка, понесет самое суровое наказание. Наши дети — это самое ценное, что мы имеем, и каждое дело, где они пострадали, для прокуроров — это дело чести", — подчеркнул Омаров.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской области во время реагирования на сообщение о домашнем насилии мужчина подорвал гранату. В результате взрыва травмы получили пятеро правоохранителей.

Ранее в Польше мужчина несколько дней незаконно удерживал 51-летнюю гражданку Украины. Подозреваемый задержан, ему грозит тюремное наказание.