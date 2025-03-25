Харків'янин не пішов служити через віру — суд його виправдав

Суддя розписується у документі. Фото: Pexels

У Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він написав письмову відмову, пояснивши це тим, що не може у війську служити через релігійні переконання. Суд визнав його невинним та виправдав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У липні 2024 року військовозобов'язаний харків'янин пройшов ВЛК. Його визнали придатним до військової служби. Того ж дня працівники ТЦК намагалися вручити чоловікові повістку на виправлення, але він від неї відмовився. У зазначений термін чоловік за викликом не з'явився.

Через кілька днів військовозобов'язаний подав до ТЦК письмову заяву про те, що він відмовляється від призову на військову службу за мобілізацією. У суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що військовослужбовці центру комплектування повели його на ВЛК. Медкомісію, зі слів чоловіка, він пройшов за 20 хвилин. Вже після цього йому хотіли вручити "бойову" повістку, але він відмовився з міркувань сумління. Пояснив, що з 2016 року є членом релігійної організації "Релігійна громада євангельських християн-баптистів". Мовляв, його релігійні переконання не дозволять позбавити життя інших людей чи брати до рук зброю. Він додав, що міг би погодитися на альтернативну (невійськову) службу за умови, якби вона мала цивільний характер і не вимагала носити зброю.

У суді свідчив й голова військово-лікарської комісії, який зазначив, що не пам'ятає обставин проходження ВЛК обвинуваченим, оскільки щоденно оглядає велику кількість людей. Однак, коли у суді свідку пред'явили копії довідки, він підтвердив, що зазначені у цьому документі відомості про проходження медичного огляду і його результати відповідають дійсності.

Вирок суду

У суді було зазначено, що про свої переконання, які зумовлюють відповідне ставлення до військової служби й неможливість її проходження за мобілізацією, чоловік неодноразово усно і письмово повідомляв працівників ТЦК. Це підтверджено даними анкети. Крім того, свідки підтвердили, що обвинувачений дійсно є учасником релігійної організації.

"За наведених обставин щирість обвинуваченого жодних сумнівів у суду не викликає", — йдеться у рішенні.

Виходячи з цього, суд дійшов висновку про наявність у чоловіка глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань, які вступають у непереборний конфлікт з виконанням військового обов'язку. Відтак неможливим є не лише летальне використання зброї, а і сама необхідність брати її до рук, складати військову присягу і носити військову форму.

Суд вирішив, що обвинувачений має право на сумлінну відмову від військової служби й заміну її на альтернативну, яка б відповідала стандартам застосування статті 9 Конвенції про захист прав людини. Чоловіка визнали невинуватим та виправдали.

Нагадаємо, у Сумській області судили чоловіка через відмову від мобілізації. Він проігнорував отриману повістку.

Також ми писали про те, що суд на Вінниччині розглянув справу щодо військовозобов'язаного, який ухилився від призову. Він порушив Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".