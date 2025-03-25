Харьковчанин не пошел служить из-за веры — суд его оправдал

Судья расписывается в документе. Фото: Pexels

В Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он написал письменный отказ, объяснив это тем, что не может в армии служить из-за религиозных убеждений. Суд признал его невиновным и оправдал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июле 2024 года военнообязанный харьковчанин прошел ВВК. Его признали годным к военной службе. В тот же день работники ТЦК пытались вручить мужчине повестку на отправку, но он от нее отказался. В указанный срок мужчина по вызову не явился.

Через несколько дней военнообязанный подал в ТЦК письменное заявление о том, что он отказывается от призыва на военную службу по мобилизации. В суде мужчина вину признал. Он отметил, что военнослужащие центра комплектования повели его на ВВК. Медкомиссию, по словам мужчины, он прошел за 20 минут. Уже после этого ему хотели вручить "боевую" повестку, но он отказался по соображениям совести. Объяснил, что с 2016 года является членом религиозной организации "Религиозная община евангельских христиан-баптистов". Мол, его религиозные убеждения не позволят лишить жизни других людей или брать в руки оружие. Он добавил, что мог бы согласиться на альтернативную (не военную) службу при условии, если бы она имела гражданский характер и не требовала носить оружие.

В суде свидетельствовал и председатель военно-врачебной комиссии, который отметил, что не помнит обстоятельств прохождения ВВК обвиняемым, поскольку ежедневно осматривает большое количество людей. Однако, когда в суде свидетелю предъявили копии справки, он подтвердил, что указанные в этом документе сведения о прохождении медицинского осмотра и его результаты соответствуют действительности.

Приговор суда

В суде было отмечено, что о своих убеждениях, обусловливающих соответствующее отношение к военной службе и невозможность ее прохождения по мобилизации, мужчина неоднократно устно и письменно сообщал работникам ТЦК. Это подтверждено данными анкеты. Кроме того, свидетели подтвердили, что обвиняемый действительно является участником религиозной организации.

"При приведенных обстоятельствах искренность обвиняемого никаких сомнений у суда не вызывает", — говорится в решении.

Исходя из этого, суд пришел к выводу о наличии у мужчины глубоких, искренних и последовательных религиозных убеждений, которые вступают в непреодолимый конфликт с выполнением воинского долга. Поэтому невозможно не только летальное использование оружия, но и сама необходимость брать его в руки, принимать военную присягу и носить военную форму.

Суд решил, что обвиняемый имеет право на добросовестный отказ от военной службы и замену ее на альтернативную, которая бы соответствовала стандартам применения статьи 9 Конвенции о защите прав человека. Мужчину признали невиновным и оправдали.

Напомним, в Сумской области судили мужчину из-за отказа от мобилизации. Он проигнорировал полученную повестку.

Также мы писали о том, что суд в Винницкой области рассмотрел дело в отношении военнообязанного, который уклонился от призыва. Он нарушил Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".