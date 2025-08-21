Відео
Головна Харків Харків'янин вигадав схему для ухилянтів — СБУ розкрила деталі

Харків'янин вигадав схему для ухилянтів — СБУ розкрила деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 11:24
Організував схему для ухилянтів — у Харкові затримали ділка
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки та Нацполіція викрила у Харкові ще одного організатора "ухилянтської схеми". Він працевлаштував своїх "клієнтів" на критично важливе підприємство з подальшим бронюванням від мобілізації та можливістю виїзду за кордон.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ.

Реклама
Читайте також:

Схема для ухилянтів у Харкові

За даними правоохоронців, організатором схеми виявився 40-річний харків'янин, який перебуває в статусі внутрішньо переміщеної особи та фактично ніде не працює. 

Схема полягала в тому, що його "клієнта" мали формально працевлаштувати на підприємство зі статусом об’єкта критичної інфраструктури. Після цього ділок планував оформити бронювання від мобілізації, а далі — відрядження до ЄС з можливістю залишитися за кордоном. Свої послуги чоловік оцінював у 25 тисяч доларів.

"Зловмисник ставив "клієнту" умову, щоб після першого закордонного відрядження він повернувся в Україну, а втечу за кордон здійснив лише під час наступних виїздів. Це дозволяло йому не дискредитувати керівництво підприємства та продовжувати "заробляти" на схемі", — йдеться у повідомленні. 

Однак СБУ затримала харків'янина на початковому етапі його злочинної діяльності під час отримання авансу за оборудки. Йому повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинену з корисливих мотивів. 

Зловмиснику загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно генпрокуратура викрила мережу відстрочок від мобілізації. Загалом повідомлено про підозру 19 особам у різних регіонах. 

Також ми писали, що в Києві адвокат за гроші зняв чоловіка з розшуку. Ба більше, він обіцяв фіктивно працевлаштувати його на держпідприємство заради бронювання.

СБУ поліція мобілізація бронювання підприємства ухилянти
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
