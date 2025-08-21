Организовал схему для уклонистов — в Харькове задержали дельца

Задержание подозреваемого. Фото: СБУ

Служба безопасности и Нацполиция разоблачила в Харькове еще одного организатора "уклонистской схемы". Он трудоустроил своих "клиентов" на критически важное предприятие с последующим бронированием от мобилизации и возможностью выезда за границу.

Схема для уклонистов в Харькове

По данным правоохранителей, организатором схемы оказался 40-летний харьковчанин, который находится в статусе внутренне перемещенного лица и фактически нигде не работает.

Схема заключалась в том, что его "клиента" должны были формально трудоустроить на предприятие со статусом объекта критической инфраструктуры. После этого делец планировал оформить бронирование от мобилизации, а дальше — командировку в ЕС с возможностью остаться за границей. Свои услуги мужчина оценивал в 25 тысяч долларов.

"Злоумышленник ставил "клиенту" условие, чтобы после первой заграничной командировки он вернулся в Украину, а побег за границу совершил только во время следующих выездов. Это позволяло ему не дискредитировать руководство предприятия и продолжать "зарабатывать" на схеме", — говорится в сообщении.

Однако СБУ задержала харьковчанина на начальном этапе его преступной деятельности во время получения аванса за сделки. Ему сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных побуждений.

Злоумышленнику грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно генпрокуратура разоблачила сеть отсрочек от мобилизации. Всего сообщено о подозрении 19 лицам в разных регионах.

Также мы писали, что в Киеве адвокат за деньги снял мужчину с розыска. Более того, он обещал фиктивно трудоустроить его на госпредприятие ради бронирования.