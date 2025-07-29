У Харкові хлопець вистрелив у дівчину з пневматичного пістолета, щоб похизуватися перед друзями

Харків'янин вистрелив у дівчину заради хвастощів — вирок суду
Житель Харкова підійшов до малознайомої дівчини, спитав у неї дозволу вистрелити по ній з пневматичного пістолета та здійснив задумане. Це сталося попри її відмову.
Про це йдеться у вироку Салтівського районного суду.
Деталі справи
20 травня молодий чоловік, перебуваючи у компанії друзів, вирішив похизуватися перед ними і, зухвало нехтуючи загальноприйнятими нормами поведінки, вистрелив із пневматичної зброї в дівчину, яку майже не знав.
За даними суду, чоловік зупинився біля потерпілої та, звернувшись до неї, заявив про намір вистрілити. Дівчина відмовила, однак нападник все одно здійснив постріл, поціливши їй у ліву ногу. Від болю вона закричала і почала скаржитися на сильний біль у коліні.
У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. За його словами, вже наступного дня він написав дівчині повідомлення з вибаченнями, на яке вона відповіла, що пробачає його. Чоловік пояснив, що йому соромно за вчинене і він зробив відповідні висновки.
Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Зброю, з якої було здійснено постріл, ухвалою суду знищено.
Нагадаємо, що нещодавно на Київщині чоловік вистрелив в іншого громадянина, який перебував в авто. Потерпілого ушпиталили з пораненням.
А раніше у Деснянському районі столиці невідомий вбив чоловіка прямо у його автомобілі.
Читайте Новини.LIVE!