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Головна Харків Харків'янин вистрелив у дівчину заради хвастощів — вирок суду

Харків'янин вистрелив у дівчину заради хвастощів — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 15:06
У Харкові хлопець вистрелив у дівчину з пневматичного пістолета, щоб похизуватися перед друзями
Зброя в руках чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Житель Харкова підійшов до малознайомої дівчини, спитав у неї дозволу вистрелити по ній з пневматичного пістолета та здійснив задумане. Це сталося попри її відмову.

Про це йдеться у вироку Салтівського районного суду.

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Деталі справи

20 травня молодий чоловік, перебуваючи у компанії друзів, вирішив похизуватися перед ними і, зухвало нехтуючи загальноприйнятими нормами поведінки, вистрелив із пневматичної зброї в дівчину, яку майже не знав.

За даними суду, чоловік зупинився біля потерпілої та, звернувшись до неї, заявив про намір вистрілити. Дівчина відмовила, однак нападник все одно здійснив постріл, поціливши їй у ліву ногу. Від болю вона закричала і почала скаржитися на сильний біль у коліні.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. За його словами, вже наступного дня він написав дівчині повідомлення з вибаченнями, на яке вона відповіла, що пробачає його. Чоловік пояснив, що йому соромно за вчинене і він зробив відповідні висновки.

Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Зброю, з якої було здійснено постріл, ухвалою суду знищено.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині чоловік вистрелив в іншого громадянина, який перебував в авто. Потерпілого ушпиталили з пораненням.

А раніше у Деснянському районі столиці невідомий вбив чоловіка прямо у його автомобілі.

суд зброя Харків стрілянина судові рішення
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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