В Харькове парень выстрелил в девушку из пневматического пистолета, чтобы похвастаться перед друзьями

Оружие в руках мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Житель Харькова подошел к малознакомой девушке, спросил у нее разрешения выстрелить по ней из пневматического пистолета и осуществил задуманное. Это произошло, несмотря на ее отказ.

Об этом говорится в приговоре Салтовского районного суда.

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Детали дела

20 мая молодой человек, находясь в компании друзей, решил похвастаться перед ними и, вызывающе пренебрегая общепринятыми нормами поведения, выстрелил из пневматического оружия в девушку, которую почти не знал.

По данным суда, мужчина остановился возле потерпевшей и, обратившись к ней, заявил о намерении выстрелить. Девушка отказала, однако нападавший все равно произвел выстрел, попав ей в левую ногу. От боли она закричала и начала жаловаться на сильную боль в колене.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. По его словам, уже на следующий день он написал девушке сообщение с извинениями, на которое она ответила, что прощает его. Мужчина объяснил, что ему стыдно за содеянное и он сделал соответствующие выводы.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Оружие, из которого был произведен выстрел, постановлением суда уничтожено.

Напомним, что недавно на Киевщине мужчина выстрелил в другого гражданина, который находился в авто. Пострадавшего госпитализировали с ранением.

А ранее в Деснянском районе столицы неизвестный убил мужчину прямо в его автомобиле.