За кордон у складі команди каратистів — у Харкові викрили схему

Прикордонник перевіряє документи у громадян на пункті пропуску. Фото: ДПСУ

У Харкові затримали чоловіка, який організував схему втечі ухилянтів. Чоловікові повідомили про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram в понеділок, 6 січня.

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За кордон у складі команди каратистів

Мешканець Харкова допомагав чоловікам призовного віку "легально" виїжджати за кордон. Одному з клієнтів він запропонував оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате. Через це чоловік міг виїхати з України у складі спортивної команди.

"Ділок запевнив клієнта, що має вплив на представників ТЦК і спортивної організації. За "законну втечу" фігурант оголосив суму в розмірі 5500 доларів", — повідомляють у прокуратурі.

Чоловік, який організував схему для ухилянтів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Спочатку чоловік попросив аванс у розмірі 4000 доларів. На зустріч сам не з'явився, а попросив забрати гроші свого знайомого. Правоохоронці викрили посередника під час отримання зазначеної суми грошей. Його роль у злочинній схемі наразі встановлюється.

Гроші та документи, які вилучили правоохоронці. Фото: Харківська обласна прокуратура

Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двоє підлітків організували схему, аби переправити чоловіка через кордон. Зробити це хотіли за допомогою гумового човна, перепливши Тису.

Уродженець села Михалкове Сокирянського району Чернівецької області намагався незаконно переправити чоловіків за межі України. За вчинене його притягнули до кримінальної відповідальності.