Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Харьковчанин вывозил уклонистов за границу в команде каратистов arrow

Харьковчанин вывозил уклонистов за границу в команде каратистов

6 января 2025 18:24
Ольга Антоновская - редактор
За границу в составе команды каратистов — в Харькове разоблачили схему
Пограничник проверяет документы граждан на пункте пропуска. Фото: ГПСУ
Ольга Антоновская - редактор

В Харькове задержали мужчину, который организовал схему побега уклонистов. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram в понедельник, 6 января.

Читайте также:

За границу в составе команды каратистов

Житель Харькова помогал мужчинам призывного возраста "легально" выезжать за границу. Одному из клиентов он предложил оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации каратэ. Из-за этого мужчина мог выехать из Украины в составе спортивной команды.

"Мужчина заверил клиента, что имеет влияние на представителей ТЦК и спортивной организации. За "законный побег" фигурант объявил сумму в размере 5500 долларов", — сообщают в прокуратуре.

Организатор схемы для уклонистов
Мужчина, который организовал схему для уклонистов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Изначально мужчина попросил аванс в размере 4000 долларов. На встречу сам не явился, а попросил забрать деньги своего знакомого. Правоохранители разоблачили посредника во время получения указанной суммы денег. Его роль в преступной схеме сейчас устанавливается.

Деньги, полученные от ухилянта
Деньги и документы, которые изъяли правоохранители. Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, двое подростков организовали схему, чтобы переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.

Уроженец села Михалково Сокирянского района Черновицкой области пытался незаконно переправить мужчин за пределы Украины. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.

граница Харьков прокуратура уклонисты спортсмены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:08 В Ростовской области раздавались взрывы — в городе поднялся дым

19:07 Удар по Сумам — в ГСЧС показали работы по восстановлению

19:01 Зеленский объяснил важность гарантий безопасности от США

18:57 В Молдову за взятку — на Одесчине задержали организатора

18:57 Фактический и объемный вес — как влияет на доставку Новой почтой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:47 Макрон призвал Украину к "реалистичным дискуссиям" по территориям

18:25 Россияне атаковали автобус в Херсоне — есть погибшие и раненые

18:24 Харьковчанин вывозил уклонистов за границу в команде каратистов

18:24 Колоритные говоры Закарпатья — как говорят в Рахове и Ужгороде

18:18 Премьер Канады Трюдо уходит в отставку — что известно

19:08 В Ростовской области раздавались взрывы — в городе поднялся дым

19:07 Удар по Сумам — в ГСЧС показали работы по восстановлению

19:01 Зеленский объяснил важность гарантий безопасности от США

18:57 В Молдову за взятку — на Одесчине задержали организатора

18:57 Фактический и объемный вес — как влияет на доставку Новой почтой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:47 Макрон призвал Украину к "реалистичным дискуссиям" по территориям

18:25 Россияне атаковали автобус в Херсоне — есть погибшие и раненые

18:24 Харьковчанин вывозил уклонистов за границу в команде каратистов

18:24 Колоритные говоры Закарпатья — как говорят в Рахове и Ужгороде

18:18 Премьер Канады Трюдо уходит в отставку — что известно

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

18:13 Крещение в Киеве — как подготовили локации для желающих окунуться

Text

17:50 Макрон рассказал о предстоящих переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья