За границу в составе команды каратистов — в Харькове разоблачили схему

Пограничник проверяет документы граждан на пункте пропуска. Фото: ГПСУ

В Харькове задержали мужчину, который организовал схему побега уклонистов. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram в понедельник, 6 января.

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За границу в составе команды каратистов

Житель Харькова помогал мужчинам призывного возраста "легально" выезжать за границу. Одному из клиентов он предложил оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации каратэ. Из-за этого мужчина мог выехать из Украины в составе спортивной команды.

"Мужчина заверил клиента, что имеет влияние на представителей ТЦК и спортивной организации. За "законный побег" фигурант объявил сумму в размере 5500 долларов", — сообщают в прокуратуре.

Мужчина, который организовал схему для уклонистов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Изначально мужчина попросил аванс в размере 4000 долларов. На встречу сам не явился, а попросил забрать деньги своего знакомого. Правоохранители разоблачили посредника во время получения указанной суммы денег. Его роль в преступной схеме сейчас устанавливается.

Деньги и документы, которые изъяли правоохранители. Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, двое подростков организовали схему, чтобы переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.

Уроженец села Михалково Сокирянского района Черновицкой области пытался незаконно переправить мужчин за пределы Украины. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.