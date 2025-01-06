За границу в составе команды каратистов — в Харькове разоблачили схему

Харьковчанин вывозил уклонистов за границу в команде каратистов
В Харькове задержали мужчину, который организовал схему побега уклонистов. Мужчине сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram в понедельник, 6 января.
За границу в составе команды каратистов
Житель Харькова помогал мужчинам призывного возраста "легально" выезжать за границу. Одному из клиентов он предложил оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации каратэ. Из-за этого мужчина мог выехать из Украины в составе спортивной команды.
"Мужчина заверил клиента, что имеет влияние на представителей ТЦК и спортивной организации. За "законный побег" фигурант объявил сумму в размере 5500 долларов", — сообщают в прокуратуре.
Изначально мужчина попросил аванс в размере 4000 долларов. На встречу сам не явился, а попросил забрать деньги своего знакомого. Правоохранители разоблачили посредника во время получения указанной суммы денег. Его роль в преступной схеме сейчас устанавливается.
Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.
Напомним, двое подростков организовали схему, чтобы переправить мужчину через границу. Сделать это хотели с помощью резиновой лодки, переплыв Тису.
Уроженец села Михалково Сокирянского района Черновицкой области пытался незаконно переправить мужчин за пределы Украины. За содеянное его привлекли к уголовной ответственности.
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