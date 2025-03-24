У Харкові чоловіка засудили до 7,5 років за крадіжку велосипеда

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Харкові в суді винесли вирок чоловікові, який вкрав велосипед у під’їзді багатоквартирного будинку в умовах воєнного стану. З'ясувалося, що обвинувачений вже раніше скоював крадіжки.

Про це йдеться в оприлюдненому рішенні Фрунзенського районного суду Харкова, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Чоловік продав крадений велосипед та розтратив кошти

Раніше неодноразово судимий чоловік, перебуваючи у під’їзді будинку, за допомогою кусачок перекусив тросовий замок і викрав гірський велосипед марки Fort Master 26MD вартістю 3817 гривень. Після злочину він одразу продав викрадене майно, а отримані кошти витратив на власні потреби. Інцидент стався 5 квітня 2024 року близько п’ятої ранку.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину, розповівши подробиці злочину. Він заявив, що шкодує про скоєне та висловив готовність проходити військову службу. Водночас суд врахував, що чоловік раніше неодноразово був засуджений, зокрема за крадіжки, розбій, незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Усього в його біографії щонайменше сім вироків за різні злочини.

Суд визнав крадіжку велосипеда, скоєну повторно в умовах воєнного стану, тяжким злочином за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Попри каяття, суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого можливе лише в умовах ізоляції від суспільства.

Вироком суду йому було призначено шість років позбавлення волі. Водночас суд застосував норму щодо сукупності вироків, оскільки крадіжка була вчинена до винесення попереднього вироку від 4 грудня 2024 року, за яким чоловік вже отримав 7 років тюрми. Відтак остаточне покарання становить 7 років і 6 місяців ув’язнення.

Окрім того, обвинувачений має компенсувати державі майже 1900 гривень за проведення товарознавчої експертизи. Суд також зняв арешт з велосипеда й ухвалив повернути його законному власнику після набуття вироком законної сили.

Нагадаємо, у суді в Києві обрали покарання для чоловіка, який підтримував російське вторгнення в Україну — він мусить читати книги.

Також у Волинській області судили чоловіка, який нецензурно висловлювався у бік ТЦК та блокував їхню роботу.