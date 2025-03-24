В Харькове мужчину приговорили к 7,5 года за кражу велосипеда

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Харькове в суде вынесли приговор мужчине, который украл велосипед в подъезде многоквартирного дома в условиях военного положения. Выяснилось, что обвиняемый уже ранее совершал кражи.

Об этом говорится в обнародованном решении Фрунзенского районного суда Харькова, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина продал ворованный велосипед и растратил средства

Ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в подъезде дома, с помощью кусачек перекусил тросовый замок и похитил горный велосипед марки Fort Master 26MD стоимостью 3817 гривен. После преступления он сразу продал похищенное имущество, а полученные средства потратил на собственные нужды. Инцидент произошел 5 апреля 2024 года около пяти утра.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину, рассказав подробности преступления. Он заявил, что сожалеет о содеянном и выразил готовность проходить военную службу. В то же время суд учел, что мужчина ранее неоднократно был осужден, в частности за кражи, разбой, незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков. Всего в его биографии по меньшей мере семь приговоров за различные преступления.

Суд признал кражу велосипеда, совершенную повторно в условиях военного положения, тяжким преступлением по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Несмотря на раскаяние, суд пришел к выводу, что исправление обвиняемого возможно только в условиях изоляции от общества.

Приговором суда ему было назначено шесть лет лишения свободы. В то же время суд применил норму о совокупности приговоров, поскольку кража была совершена до вынесения предыдущего приговора от 4 декабря 2024 года, по которому мужчина уже получил 7 лет тюрьмы. Поэтому окончательное наказание составляет 7 лет и 6 месяцев заключения.

Кроме того, обвиняемый должен компенсировать государству почти 1900 гривен за проведение товароведческой экспертизы. Суд также снял арест с велосипеда и постановил вернуть его законному владельцу после вступления приговора в законную силу.

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