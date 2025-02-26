Судили харків'янина, який зберігав на комп'ютері непристойні відео

Суддя виносить вирок. Фото: LexInform

Житель Харкова звантажив на комп'ютер та зберігав відео з дитячою порнографією. Суд виніс чоловікові вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік в інтернеті знайшов відео з відео сексуального характеру за участю дітей або осіб, схожих на дітей. Він завантажив файли на власний комп'ютер та зберігав їх, але без мети збуту. В судовому засіданні харків'янин повністю визнав свою вину.

Як зазначив чоловік, він розкаюється у скоєному, а також висловив сором. Обставини справи обвинувачений не оскаржував та вважав недоцільним дослідження доказів. Він погодився з кваліфікацією справи.

Вирок суду

Суд вирішив визнати чоловіка винним. Харків'янину винесли покарання у вигляді обмеження волі строком на два роки. Крім того, йому заборонили обіймати посади на підприємствах, які пов'язані з роботою з дітьми. Разом з тим, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк один рік.

Житель Харкова сплатить понад 34 тис. грн державі за проведення судової експертизи. Вилучений комп'ютер чоловікові повернули.

Нагадаємо, на Київщині судили жінку та чоловіка за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. Пара розбещувала неповнолітніх.

В Одеській області затримали чоловіка за розбещення неповнолітніх. Крім того, у нього на телефоні знайшли дитячу порнографію.